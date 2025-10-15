На Солнце произошла вторая по силе за четыре месяца вспышка

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщила, что на Солнце произошла вторая по мощности вспышка за последние четыре месяца. Возможны события максимального уровня Х в течение дня.
«Примерно полчаса назад зарегистрирована вспышка класса М4.8, что, согласно каталогам, является вторым по силе событием за последние четыре месяца. Ожидается, что сегодня, впервые с начала лета, может быть достигнут уровень вспышек Х», — говорится в сообщении лаборатории.
Специалисты отмечают, что в настоящее время на Солнце наблюдается значительное усиление активности. Прогнозы указывают на то, что 15 октября может быть достигнут многолетний пик по силе солнечных вспышек.
Согласно графикам, фоновое излучение Солнца непрерывно растёт и уже приближается к уровню М. Это означает, что даже в отсутствие взрывов, Солнце генерирует потоки рентгеновского излучения, сравнимые с сильными вспышками.