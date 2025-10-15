Ричмонд
Серия международных телефонных разговора состоялась у Путина 14 октября: с кем общался президент РФ

Путин провел три международных телефонных разговора 14 октября.

Источник: Комсомольская правда

У президента России Владимира Путина состоялись сразу три международных телефонных разговора во вторник, 14 октября.

Первый разговор российский лидер провел с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Главы государств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и подготовку к визиту президента Казахстана в Россию в ноябре.

После с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым российский лидер обсудил реализацию совместных проектов, в том числе в сфере энергетики.

Заключительный телефонный разговор состоялся с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. В ходе беседы Путин поблагодарил коллегу за теплый прием во время визита в Душанбе. Также главы государств оценили итоги саммита СНГ.

Кроме того, в этот же день президент РФ Владимир Путин провел в Кремле встречу с руководителем «Норникеля» Владимиром Потаниным, в ходе которой обсудили тему влияния на экологию, редкие металлы и социальная программа компании.

А на 15 октября у российского лидера запланировано совещание с членами правительства в формате видеоконференции 15 октября 2025 года. Главной темой будет одна из извечных проблем — дороги, которые сегодня и близко не сравнимы с временами зарождения этого стереотипа.

