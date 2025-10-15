В Казань прибудет ковчег с частицей мощей святителя Луки Крымского

Для молитвенного поклонения святыня будет выставлена в Казанском кафедральном соборе Казанского Богородицкого мужского монастыря на улице Большой Красной.
Торжественная встреча святыни в Богородицкой обители пройдет 16 октября в 16:30. После встречи в Казанском соборе пройдут богослужения праздника Собора Казанских святых. Всенощное бдение в канун праздника возглавит митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.
Помолиться перед святыней в Казанском соборе жители и гости города смогут каждый день с 8:00 до 19:00. Принесение ковчега с частицей мощей святителя Луки осуществляется по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.