В Казань прибудет ковчег с частицей мощей святителя Луки Крымского

В Казань с 16 по 26 октября прибудет ковчег с частицей мощей святителя Луки Крымского из Свято-Троицкого монастыря Симферополя. Информация об этом появилась на сайте Православие в Татарстане.

Для молитвенного поклонения святыня будет выставлена в Казанском кафедральном соборе Казанского Богородицкого мужского монастыря на улице Большой Красной.

Торжественная встреча святыни в Богородицкой обители пройдет 16 октября в 16:30. После встречи в Казанском соборе пройдут богослужения праздника Собора Казанских святых. Всенощное бдение в канун праздника возглавит митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Помолиться перед святыней в Казанском соборе жители и гости города смогут каждый день с 8:00 до 19:00. Принесение ковчега с частицей мощей святителя Луки осуществляется по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.