Проезд в Астане и Алматы должен быть бесплатным, считает эксперт

Однако другой независимый эксперт, Ерлан Каримов, предлагает абсолютно противоположное решение — снизить тарифы для пассажиров в Астане и Алматы до 0 тенге. При этом он указывает в своей статье, опубликованной на портале EconomyKZ.org, что это станет даже более выгодным решением для экономики.