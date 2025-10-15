Ричмонд
Машина вылетела прямо на пешеходов: 3-летний ребенок, девушка и пенсионер стали жертвами пьяного ДТП

В Уфе из-за пьяного ДТП пострадали пенсионер, девушка и 3-летний ребенок.

Источник: Комсомольская правда

Вчера вечером, 14 октября, в Уфе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции, около 18:00 на пересечении улиц Кремлевская и Борисоглебская Renault Duster, за рулем которого был 55-летний водитель, столкнулся с Lada Granta.

От удара «Ладу» вынесло на тротуар, в результате пострадали три пешехода: 82-летний мужчина, 28-летняя девушка и трехлетний ребенок. Их с различными травмами доставили в медицинское учреждение, а затем после оказания помощи их отпустили.

При проверке водителя «Рено» прибор «Алкотестер» показал 0,896 мг/л в выдыхаемом воздухе. Мужчину привлекли к административной ответственности по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения». По факту ДТП начали административное расследование.

ГАИ предупредила водителей об опасности управления транспортом в состоянии опьянения, которое часто приводит к трагическим последствиям, и напоминает, что в случае ДТП водитель может быть привлечен как к административной, так и к уголовной ответственности.

