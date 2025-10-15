СМИ: Норвежская наемница Сандра Эйра находится в Херсоне

По данным следствия, Эйра прибыла на Украину в феврале 2022 года, вступила в Интернациональный легион, прошла военную подготовку и участвовала в боевых действиях в ДНР до лета 2025 года, получив за это более двух миллионов рублей, передает РИА Новости.