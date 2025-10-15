Норвежка Сандра Эйра, воюющая на стороне ВСУ, заочно обвиняется судом ДНР по статье о наемничестве. Она находится в Херсоне и объявлена в международный розыск, сообщила прокуратура ДНР.
Эйра родила сына в конце августа от бойца ВСУ с позывным «Джабари», а в мае перевезла на Украину дочь от первого брака. В соцсетях она публиковала фотографии в военной форме и делилась деталями семейной жизни.
Наемница также разместила пост с просьбой найти нового хозяина для собаки, находящейся с ней в Херсоне. В сообщениях указывалось, что животное охраняло семью и участвовало в «передовой».
По данным следствия, Эйра прибыла на Украину в феврале 2022 года, вступила в Интернациональный легион, прошла военную подготовку и участвовала в боевых действиях в ДНР до лета 2025 года, получив за это более двух миллионов рублей, передает РИА Новости.
Ранее колумбийские наемники, числящиеся в рядах ВСУ, начали массово покидать армию киевского режима из-за тяжелого положения на фронте. Многие наемники запрашивали расторжение контракта после первых серьезных боев.