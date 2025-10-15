Ричмонд
Shot: Пугачева получает российскую пенсию и выводит ее за границу

Российская певица Алла Пугачева покинула страну в 2022 году на фоне начала специальной военной операции (СВО). При этом артистка продолжает зарабатывать в России. Об этом в среду, 15 октября, рассказали в Telegram-канале Shot.

Государство выплачивает Пугачевой пенсию в размере 105 тысяч рублей. Кроме того, ей поступают выплаты за звание народной артистки и полученные награды. Все средства артистка кладет на банковские счета — за год накапливается сумма в 1,2 миллиона рублей.

Пенсия певицы копится на счетах, после чего она выводит ее за рубеж, уточнили в публикации.

Недавно дочь певца Валерия Ободзинского Валерия рассказала, что в 1960-е годы певицу Пугачеву уволили из музыкального ансамбля Олега Лундстрема за профнепригодность.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов, в свою очередь, предложил лишить российского гражданства детей Пугачевой. Парламентарий добавил, что его инициатива распространяется и на других известных лиц, чьи дети покинули Россию.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин также рассказал о начале расследования предполагаемой связи Пугачевой с иностранными спецслужбами.

