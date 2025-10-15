Не ниже 18+. В Волгоградской области стартовал отопительный сезон

Волнительной истории с холодами на дворе и холодными батареями в этом году, похоже, не будет — отопительный сезон в регионе уже стартовал.
С опережением графика.
Как помним, в минувшие годы процесс запуска отопления шёл с заметным скрипом, а местами со скандалами. И если подтопка соцобъектов начиналась, как правило, вместе с холодами, то в многоэтажках порой ещё неделю-другую царил ледниковый период.
Но в этом году всё получилось с точностью до наоборот: ещё 9 октября жители многоэтажек в Центральном районе Волгограда заметили, что батареи стали тёплыми. Одни восприняли это с радостью: мёрзнуть точно не придётся, другие — с неприятным удивлением: дома стало жарко.
«Приходится открывать в квартире форточки, иначе жарко и душно, — говорит жительница многоэтажки на Ткачёва Ольга Фомина. — Как-то обидно, что отапливаем улицу, деньги на ветер выбрасываем…».
Между тем, по данным областного комитета ЖКХ, решение о запуске тепла на социальные объекты и в дома было принято 6 октября 2025 года, и до 13 октября батареи должны стать тёплыми по всему региону.
Для сравнения: в прошлом году подача тепла в Волгограде стартовала 17 октября, а в Волжском — 15 октября.
Этой осенью сначала тепло пришло в Алексеевский, Нехаевский, Новониколаевский, Кумылженский, Клетский, Даниловский, Ленинский районы, а также в города Урюпинск и Михайловку.
«Пусконаладочные работы на тепловых сетях должны завершиться 13 октября, — подтвердил на брифинге в РИАЦе заместитель председателя регионального комитета ЖКХ Александр Бородин. — В настоящее время объекты коммунальной инфраструктуры подготовлены к зиме на 98%. В Волгограде отопительный сезон начался до 10 октября».
О нормах и оплате.
Согласно санитарным нормам, температура воздуха в жилых помещениях в отопительный сезон должна быть не ниже 18, а в угловых квартирах — не ниже 20. Если этот режим не соблюдается, то нужно обратиться в управляющую домом организацию.
Александр Бородин обратил внимание, что зачастую причиной холодных батарей является завоздушенность системы. Понять это можно так: если у вашей батареи низ тёплый, а верх холодный, значит, в систему попал воздух. В этом случае лучше вызвать специалиста из управляющей домом организации.
Ещё важный вопрос: как жителям выгоднее оплачивать услугу отопления?
«Оплата отопления по общедомовым приборам учёта выгоднее для жильцов, чем по нормативам», — отметил Александр Бородин.
В Волгограде оплата по общедомовым приборам учёта уже проводится в большинстве многоквартирных домах. Это происходит в рамках региональной программы «Капитальный ремонт», которую в ближайшее время планируется распространить на всю Волгоградскую область.
В свою очередь жильцам имеет смысл проверить исправность общедомового прибора учёта, так как если он выходит из строя в отопительный период, оплату им будут начислять по нормативам.
Когда дают тепло в дома?
Подача тепла в жилые дома должна быть налажена в течение 5 дней с момента, когда среднесуточная температура воздуха опустится ниже 8 и продержится на этой отметке не менее пяти дней.
К примеру, если днём +12 °С, а ночью +5 °С, то среднесуточный показатель выше 8. Если же днём +10 °С, а ночью +2 °С, то средняя температура за сутки составит +6 °С.