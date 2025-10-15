Ричмонд
Овечкин повторил худший старт сезона в своей карьере

Российский хоккеист в матче «Вашингтона» с «Тампой-Бэй» снова не забросил ни одной шайбы.

Источник: Аргументы и факты

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил худший старт сезона в своей карьере.

В четвертом матче регулярного сезона «Вашингтон» сыграл с «Тампой-Бэй», выиграв со счетом 3:2. В составе победителей отличились Алексей Протас, Том Уилсон и Джейкоб Чикран. У «Тампы» шайбы забили Джейк Гюнцель и Брэйден Пойнт.

Овечкин в этот раз не набрал очков. Он отметился тремя бросками и тремя силовыми приемами. В результате россиянин повторил свой антирекорд на старте сезона: четыре игры без заброшенных шайб. Ранее такое случалось в карьере Овечкина в сезонах 2012/13 и 2023/24.

Ранее сообщалось, что Овечкин поднялся на седьмое место в рейтинге НХЛ по очкам, полученным в гостевых матчах.

До этого россиянин установил рекорд, но «Вашингтон» потерпел поражение.