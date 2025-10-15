Овечкин повторил худший старт сезона в своей карьере

Овечкин в этот раз не набрал очков. Он отметился тремя бросками и тремя силовыми приемами. В результате россиянин повторил свой антирекорд на старте сезона: четыре игры без заброшенных шайб. Ранее такое случалось в карьере Овечкина в сезонах 2012/13 и 2023/24.