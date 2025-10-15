Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске в здании бывшей «Атлантиды» откроют двухуровневый лаунж-ресторан

Новое заведение на Карла Маркса объединит английскую классику, восточные вкусы и авторские коктейли в атмосфере гранжа.

Источник: Комсомольская правда

В центре Омска в ноябре откроется самый масштабный в Сибири лаунж-ресторан с «дымным» меню. На месте исторического здания, известного омичам как «Атлантида» откроется двухуровневый лаунж-ресторан «Танжирс лаунж» — самый крупный проект одноименной петербургской франшизы в Сибири.

Ресторан займет второй и третий этажи здания и предложит гостям 800 квадратных метров продуманного пространства, где переплетутся элегантность английской классики и брутальная эстетика гранжа.

Кухня заведения построена на симбиозе европейских и азиатских кулинарных традиций, а барная карта включит авторские коктейли, приготовленные с использованием современных техник. Особое внимание гостей привлечет эксклюзивное «дымное» меню — концепция, в которой подача блюд и напитков сопровождается эффектом дыма, усиливая вкусовые и эмоциональные впечатления.

Открытие запланировано на ноябрь 2025 года.

Ранее мы писали, что омским компаниям не досталось строительство мостов для Северного обхода.