В Омске в здании бывшей «Атлантиды» откроют двухуровневый лаунж-ресторан

В центре Омска в ноябре откроется самый масштабный в Сибири лаунж-ресторан с «дымным» меню. На месте исторического здания, известного омичам как «Атлантида» откроется двухуровневый лаунж-ресторан «Танжирс лаунж» — самый крупный проект одноименной петербургской франшизы в Сибири.
Ресторан займет второй и третий этажи здания и предложит гостям 800 квадратных метров продуманного пространства, где переплетутся элегантность английской классики и брутальная эстетика гранжа.
Кухня заведения построена на симбиозе европейских и азиатских кулинарных традиций, а барная карта включит авторские коктейли, приготовленные с использованием современных техник. Особое внимание гостей привлечет эксклюзивное «дымное» меню — концепция, в которой подача блюд и напитков сопровождается эффектом дыма, усиливая вкусовые и эмоциональные впечатления.
Открытие запланировано на ноябрь 2025 года.
Ранее мы писали, что омским компаниям не досталось строительство мостов для Северного обхода.