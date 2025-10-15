Стало известно о заработке Пугачевой в России: сколько денег певица выводит за границу

Певица Алла Пугачева получает более 105 тысяч рублей на российские банковские счета, несмотря на свое отсутствие в стране. Речь идет о пенсии, которую артистке начисляют за особые заслуги, в том числе звание народной артистки и полученные государственные награды. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Как сообщается, в пенсию певицы, которая составляет более 105 тысяч рублей, входят компенсация за звание народной артистки (41 995 рублей), доплата за орден (29 тысяч рублей), а также различные федеральные надбавки.
В сумме за год получается свыше 1,2 млн рублей только одна пенсия, без подсчета банковских процентов. Деньги Пугачева для начала копит на банковских счетах, а потом выводит за границу. Одна из транзакций совершена на 46 млн рублей.
Ранее председатель общественного движения «Зов народа» Сергей Зайцев призвал лишить Пугачеву пенсии. По его словам, певица уже давно выбрала путь ненависти к России, поэтому недостойна получать российские выплаты.