Слепаков* не смог оспорить иноагентский штраф из-за ошибки адвоката

Шоумен Семен Слепаков* не смог оспорить штраф в размере 45 тысяч рублей из-за ошибок своего адвоката. Журналисты, ознакомившиеся с материалами дела, сообщили, что причиной стали неверно оформленные документы.

Штраф комику назначил Таганский районный суд Москвы еще в апреле. Поводом стало отсутствие отметки иноагента в его Telegram-канале.

Адвокат Слепакова* попытался подать апелляцию, однако жалобу не приняли к рассмотрению. В ордере не были указаны реквизиты соглашения об оказании юридической помощи, что стало основанием для отказа.

Кроме того, защитник не участвовал в суде первой инстанции, поэтому не имел полномочий представлять интересы артиста. У него также не было действующей доверенности, что сделало апелляцию недействительной, передает РИА Новости.

В августе судебные приставы прекратили исполнительное производство в отношении комика. Прекращение производства связано с тем, что шоумен погасил задолженность по делу о нарушении правил деятельности иностранного агента.

Ранее в Сети появилась информация, что Слепаков* планирует отказаться от композиций о политике, чтобы иметь возможность выступать перед россиянами.

*Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.