Раскрыто, сколько денег Пугачева вывела из России за рубеж

После начала специальной военной операции певица вместе с мужем и детьми покинула территорию России. Члены семьи обладают израильскими паспортами, а также имеют кипрское гражданство. Её супруг был включён в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года. Согласно позиции Министерства юстиции, деятель искусства подвержен влиянию из-за рубежа. Оспорить данный статус в Верховном суде юмористу не удалось.