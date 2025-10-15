Раскрыто, сколько денег Пугачева вывела из России за рубеж

Алла Пугачёва продолжает получать стабильный доход в РФ благодаря пенсии. Соответствующая информация была распространена изданием Life, которое ссылается на материалы телеграм-канала SHOT.
Согласно данным, предоставленным информированными источниками, на банковские счета знаменитой артистки ежемесячно поступает более 105 тысяч рублей. Данная сумма формируется из нескольких источников: доплаты за звание народной артистки, составляющей 41 995 рублей, выплат, связанных с государственной наградой, в размере 29 тысяч рублей, а также федеральных социальных надбавок.
Таким образом, общий годовой размер этих начислений, как отмечает издание, превышает 1,2 миллиона рублей. При этом доходы от банковских депозитов в указанную сумму не входят.
По сведениям публикации, финансовые средства первоначально аккумулируются на счетах Примадонны, а впоследствии переводятся за рубеж. В качестве примера приводится одна из таких операций на сумму 46 миллионов рублей.
Ранее адвокат Александр Хаминский высказывал мнение, что Пугачёва сохранит право на получение пенсии даже в случае отказа от российского гражданства. Специалист полагает, что лишить артистку пенсионных и авторских выплат не представляется возможным, поскольку они назначаются в строгом соответствии с действующим законодательством.
После начала специальной военной операции певица вместе с мужем и детьми покинула территорию России. Члены семьи обладают израильскими паспортами, а также имеют кипрское гражданство. Её супруг был включён в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года. Согласно позиции Министерства юстиции, деятель искусства подвержен влиянию из-за рубежа. Оспорить данный статус в Верховном суде юмористу не удалось.
