Женщина три месяца прожила с мёртвым соседом без головы. Она просто спрятала его труп в диван

Инцидент раскрылся после жалоб соседей на устойчивый запах — сотрудники клининговой службы обнаружили в диване-кровати обезглавленную мумию. По словам обвиняемой, сначала она пыталась поддерживать тело в сидячем положении, но после отделения головы из-за разложения спрятала останки в диван, а голову выбросила в мусорный контейнер. Учитывая диагностированную у подсудимой шизофрению и биполярное расстройство, суд назначил ей 4 месяца условного лишения свободы.