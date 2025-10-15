В России заработал Цифровой реестр кадров для рынка БАС

Реестр состоит из нескольких разделов, в числе которых цифровой профиль специалиста, карьерная траектория, обучение, сведения о рынке труда БАС в каждом регионе страны, мероприятия и соревнования, услуги и сервисы, которые предлагает реестр. Помимо этого, в следующем году пользователям станет доступна биржа проектов. Она позволит гражданам, имеющим опыт и знания в этой отрасли, искать возможности применения своих навыков среди заказчиков, которые публикуют свои проекты.