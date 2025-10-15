В России заработал Цифровой реестр кадров для рынка БАС

«Университет 2035» запустил Цифровой реестр кадров для беспилотной отрасли в соответствии с задачами нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Он объединит всех участников сферы БАС, чтобы вопросы кадрового обеспечения решались эффективнее и быстрее, сообщили в университете.
Реестр состоит из нескольких разделов, в числе которых цифровой профиль специалиста, карьерная траектория, обучение, сведения о рынке труда БАС в каждом регионе страны, мероприятия и соревнования, услуги и сервисы, которые предлагает реестр. Помимо этого, в следующем году пользователям станет доступна биржа проектов. Она позволит гражданам, имеющим опыт и знания в этой отрасли, искать возможности применения своих навыков среди заказчиков, которые публикуют свои проекты.
«Цифровой профиль специалиста БАС — основа. Каждый, кто проходит регистрацию в реестре, обогащает свой профиль информацией о том, где он проходил обучение, с какими показателями выполнял те или иные задания, где проходил стажировку», — пояснил директор Центра компетенций по БАС «Университета 2035» Алексей Степанов.
Цифровой профиль позволит человеку сопоставить свой набор знаний, умений и опыта с целевым профилем под конкретную вакансию, которую заводит компания БАС. Соискатель увидит, что необходимо изучить, на какой технике предстоит работать, какое программное обеспечение освоить, чтобы соответствовать требованиям вакансии. Кроме того, на основе профиля сервис предложит пользователю следующие шаги по карьерному пути. Специалист сможет обозначить цели профессионального развития, включая ожидаемые результаты. Далее реестр кадров подскажет, где пройти обучение или стажировку, а также какие вакансии доступны уже сейчас.
В октябре платформу ввели в эксплуатацию. Специалисты, производители и беспилотных авиационных систем, и НПЦ БАС, образовательные организации, органы власти начали получать от «Университета 2035» инструкции по работе экосистемы и смогут присоединиться к ней.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.