Россиян предупредили об изменениях в выплате пенсий и детских пособий: когда ждать

В ноябре 2025 года произойдут изменения в графике выплат социальных пособий для семей с детьми и пенсионеров. Как сообщает газета «Известия», причиной корректировок стали официальные праздничные дни и перенос выходных.
Из-за празднования Дня народного единства и особого графика выходных дней выплаты будут осуществляться досрочно. Так, 1 ноября станет рабочим днем, а 3 ноября — выходным, поэтому социальные выплаты поступят гражданам 1 ноября.
Выплаты детских пособий, которые обычно производятся до 10 числа месяца, в ноябре придут раньше установленного срока. 1 ноября будут перечислены единое пособие, выплаты на первого ребенка до трех лет, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей, пособия на ребенка военнослужащего и единое пособие беременным. 5 ноября запланировано начисление ежемесячного пособия из материнского капитала, а 7 ноября выплаты получат работающие родители детей до 1,5 лет.
Пенсионные выплаты в ноябре 2025 года также претерпят изменения. Выплаты пенсий производятся с 3 по 25 число, при этом если стандартная дата выплаты попадает на праздничный день, деньги поступают досрочно. Отдельные категории пенсионеров получат существенное повышение выплат — граждане, достигшие в октябре 80 лет, увидят увеличение базовой части пенсии с 8907 до 17 815 рублей.
Прежде депутат Александр Аксененко выступил с инициативой приравнять минимальное пособие по уходу за ребенком до полутора лет к детскому прожиточному минимуму. Свое предложение он адресовал вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой. Он пояснил, что нынешнее пособие, составляющее 40% от зарплаты родителя, слишком мало для базовых потребностей семьи.
Тем временем СФР планирует увеличить сумму пособий по беременности и родам до миллиона. Согласно представленному документу, максимальный размер пособия по беременности и родам при стандартном отпуске в 140 дней в 2026 году составит 955 836 рублей. В 2027 году планируется увеличение этой суммы до 1 100 437,80 рублей.
При этом известно, что уже скоро россиян ждет очередное повышение пенсий. Так, в 2026 году вырастут социальные выплаты. С 1 апреля они увеличатся сразу на 6,8%. Соответствующие цифры уже заложены в проект бюджета на 2026 год.