Россиян предупредили об изменениях в выплате пенсий и детских пособий: когда ждать

Выплаты детских пособий, которые обычно производятся до 10 числа месяца, в ноябре придут раньше установленного срока. 1 ноября будут перечислены единое пособие, выплаты на первого ребенка до трех лет, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей, пособия на ребенка военнослужащего и единое пособие беременным. 5 ноября запланировано начисление ежемесячного пособия из материнского капитала, а 7 ноября выплаты получат работающие родители детей до 1,5 лет.