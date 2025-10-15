Два брата на СВО одолели группу украинских солдат и заняли их позицию

Два брата-штурмовика Вооруженных сил России (ВС РФ) с позывными «Шум» и «Клиника» в зоне проведения специальной военной операции (СВО) с мешком взрывчатки одолели группу солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и заняли их позицию.
По словам военнослужащих, украинские бойцы активно отбивались и отказывались сдаваться в плен. Солдаты ВС РФ решили положить между бревен блиндажа гранату, а в образовавшийся пролом — целый мешок различной взрывчатки.
— Они оказались в патовой ситуации, им некуда было идти. Тогда я снова начал вести с ними переговоры. Оставалось уже трое украинских солдат, — цитирует «Шума» RT.
До этого бойца 60-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил РФ с позывным «Мио», в одиночку победившего пятерых украинских солдат, представили к званию Героя России. Сейчас солдат продолжает находиться в зоне специальной военной операции.
Командир расчета тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» в одиночку ликвидировал до роты солдат Вооруженных сил Украины. Он поразил два долговременных огневых сооружения украинской армии, а также штабной пункт уровня роты и живую силу противника.