Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Склочную» Пугачёву уволили из известного ансамбля за профнепригодность

В 1960-е годы Аллу Пугачёву уволили из ансамбля Олега Лундстрема из-за профессиональной несостоятельности. Об этом в интервью NEWS.ru рассказала дочь певца Валерия Ободзинского — Валерия.

Источник: Life.ru

«Аллу Пугачёву уволили за профнепригодность из ансамбля Олега Лундстрема. Лундстрем объяснил, что она “не ансамблевая” артистка. И характер у неё уже тогда, по воспоминаниям коллег, был достаточно склочным. Её ужасно раздражало, если чьи-то заслуги признавали», — отметила Ободзинская.

По словам дочери Ободзинского, в коллективе певицу недолюбливали не только из-за творческих разногласий, но и из-за непростого характера. Музыканты вспоминали, что Пугачёвой долго не удавалось найти своё место на сцене — её не брали в популярные ансамбли, и она долго искала коллектив, где могла бы закрепиться.

Позже, рассказала Валерия, Пугачёва всё же смогла продолжить карьеру, присоединившись к группе «Весёлые ребята» под руководством Павла Слободкина, что стало для неё отправной точкой пути к славе.

Ранее стало известно, что Алла Пугачёва по-прежнему сохраняет финансовые связи с Россией, несмотря на слухи о полном разрыве. Певица оставила в стране несколько депозитов, которые служат ей своеобразной «сберкассой». На счета Примадонны ежемесячно поступает пенсия, превышающая 105 тысяч рублей, включая выплаты за звание Народной артистки и доплаты за государственные награды.

Все самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.