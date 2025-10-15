«Склочную» Пугачёву уволили из известного ансамбля за профнепригодность

По словам дочери Ободзинского, в коллективе певицу недолюбливали не только из-за творческих разногласий, но и из-за непростого характера. Музыканты вспоминали, что Пугачёвой долго не удавалось найти своё место на сцене — её не брали в популярные ансамбли, и она долго искала коллектив, где могла бы закрепиться.