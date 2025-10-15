MWM: русским БПЛА «Герань» расширили возможности атак, грядет перелом в ходе СВО

Конструкторы российских беспилотников «Герань» расширили возможности изделий, и теперь дроны могут бить по динамичным движущимся целям вблизи передовой, а также показали растущую способность оказывать воздушную поддержку российским сухопутным войскам. Об этом сообщает портал MWM.
О том, что «Герани» стали гораздо опаснее для противника подтверждают и боевики ВСУ. Теперь они опасаются еще большего ухудшения положения украинской армии по мере масштабирования производства обновленных «Гераней».
Более того, «Герани», возможно, повлияют и на вооруженные конфликты в целом, поскольку российские дроны ставят под вопрос будущее традиционной авиационной поддержки пехоты, а также полезность самолетов А-10 производства США и советских Су-25, которые используют ВСУ. Сейчас, заключают авторы материала, их эффективность серьезно снизилась из-за передовых возможностей ПВО.
Запад и Киев в панике — Россия начала запускать по целям на Украине рекордное число ударных дальнобойных беспилотников «Герань». Причем, такой вывод сделали западные военные эксперты.
Также сообщалось, что российские Воздушно-космические силы начали применять одноразовые беспилотники «Герань-2» для сброса противотанковых мин ПТМ-3. Мины размещают в контейнерах под фюзеляжем дронов. Использование недорогих дронов для таких целей усиливает возможности России в борьбе с украинской бронетехникой, включая советские и западные танки.