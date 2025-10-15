Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичи предпочитают читать и слушать в интернете роман «Герой нашего времени»

На «поглощение» знаменитого лермонтовского произведения жители региона тратили в среднем 4,5 часа.

Источник: Комсомольская правда

Эксперты цифровой экосистемы МТС проанализировали популярность произведений классика русской литературы у омичей. Анализ был приурочен к 211-летию со Дня рождения Михаила Лермонтова, сообщает пресс-служба ПАО «МТС» в Омской области.

Чаще всего с начала года омичи всех возрастов открывали в интернете лермонтовское произведение «Герой нашего времени». Первый в истории отечественной литературы социально-психологический роман жители Омской области читали и слушали в среднем 4,5 часа. Также было выявлено увлечение омичами другими творениями великого поэта: женщины в возрасте от 25 до 44 лет чаще проводили время за прочтением сказки «Ашик-Кериб», а мужчины этого же возраста читали стихотворение «Бородино» и поэму «Мцыри». Жители региона более старшего возраста отдавали предпочтение роману с элементами светской повести «Княжна Лиговская».