Омичи предпочитают читать и слушать в интернете роман «Герой нашего времени»

Чаще всего с начала года омичи всех возрастов открывали в интернете лермонтовское произведение «Герой нашего времени». Первый в истории отечественной литературы социально-психологический роман жители Омской области читали и слушали в среднем 4,5 часа. Также было выявлено увлечение омичами другими творениями великого поэта: женщины в возрасте от 25 до 44 лет чаще проводили время за прочтением сказки «Ашик-Кериб», а мужчины этого же возраста читали стихотворение «Бородино» и поэму «Мцыри». Жители региона более старшего возраста отдавали предпочтение роману с элементами светской повести «Княжна Лиговская».