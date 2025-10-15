Омичи получат детские пособия и пенсии по новому графику в ноябре

Из-за того, что 3 ноября приходится на выходной день, большинство детских пособий в Омской области перечислят уже 1 ноября. В этот день омичи получат единое пособие (в том числе досрочное), выплаты на первого ребенка до трех лет, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей, пособие на ребенка военнослужащего до трех лет, а также единое пособие для беременных женщин.