Омичи получат детские пособия и пенсии по новому графику в ноябре

Из-за того, что 3 ноября приходится на выходной день, большинство детских пособий в Омской области перечислят уже 1 ноября. В этот день омичи получат единое пособие (в том числе досрочное), выплаты на первого ребенка до трех лет, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей, пособие на ребенка военнослужащего до трех лет, а также единое пособие для беременных женщин.
Кроме того, 5 ноября будет перечислено ежемесячное пособие из средств материнского капитала, а 7 ноября — выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей. Как отмечают в Социальном фонде России, перевод средств может занять до конца дня, поэтому задержки в зачислении не означают сбоев в системе.
Особое внимание — пенсионерам: с ноября автоматически удваивается фиксированная выплата для граждан, достигших 80-летнего возраста. Если с начала 2025 года она составляла 8 907 рублей, то теперь составит 17 815 рублей. Никаких заявлений подавать не нужно — изменение произойдёт в беззаявительном порядке.
