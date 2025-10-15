Эксперт по лжи оценил последнее видео с пропавшей с семьей в тайге Усольцевой

Эксперт по невербальной коммуникации Илья Анищенко проанализировал видео, записанное Ириной Усольцевой накануне ее исчезновения вместе с семьей под Красноярском.
Видео было записано 27 сентября, Усольцева рассказывала о планах отправиться с мужем и дочерью к скале Буратинка. Публикация появилась 3 октября в Telegram-канале женщины через ее SMM-специалиста.
Анищенко обратил внимание, что Усольцева в видео часто возвращается к теме сборов мужа. Эксперт предположил, что, возможно, супруг не хотел идти в поход, и она его убедила. По его словам, это выглядело «не совсем логично встроенным», но не обязательно свидетельствовало о серьезных противоречиях дома.
При этом в мимике и жестах Усольцевой он не заметил признаков двойных посланий или скрытой тревоги. Эксперт также отметил, что Усольцева выглядела слишком спокойно, чтобы ее исчезновение могло быть частью заранее спланированного действия, передает Woman.ru.
Семья отправилась в поход 28 сентября, однако вскоре перестала выходить на связь. Следственный комитет считает основной версией несчастный случай, шансы найти их живыми крайне малы.
Член поискового отряда «Лизы Алерт» Наталья Мерецкая рассказала, что добровольцы нашли на снегу след ребенка. Что еще известно о пропаже и поисках туристов — в материале «Вечерней Москвы».