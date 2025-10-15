Японец поел более 1000 раз бесплатно, обманывая сервис доставки еды

Уточняется, что мужчина за два года сделал 1095 заказов, и каждый раз ему удавалось уклоняться от оплаты. Он выбирал в приложении бесконтактную доставку и каждый раз указывал, что заказ якобы не приехал, после чего сервис возвращал ему деньги.