В Таганроге стартовал отопительный сезон

Ростовская область, 15 октября 2025, DON24.RU. В Таганроге стартовал отопительный сезон. Об этом сообщила в своем телеграм-канале глава города Светлана Камбулова.

Источник: Don24.ru

«Подключение потребителей будет проходить поэтапно, чтобы обеспечить стабильность системы отопления. На полный запуск всех объектов отведено две недели. В этот период специалисты будут выполнять пусконаладочные работы, проводить регулировку параметров теплоснабжения», — пишет Камбулова.

В первую очередь тепло дадут в детские сады, школы, больницы. Затем будут подключать жилые дома по заявкам. Она добавила, что во время подключения тепла могут возникнуть технические проблемы.

«Поставила задачу всем ответственным службам быстро реагировать на обращения граждан и оперативно решать возникающие проблемы», — добавила глава города.