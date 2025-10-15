Силы ПВО уничтожили 17 БПЛА над Ростовской областью ночью 15 октября

За ночь 15 октября силами ПВО были уничтожены 17 БПЛА над Ростовской областью. Об этом сообщают в министерстве обороны России.
По данным военного ведомства, всего в ночь на среду были перехвачены десятки дронов.
— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 59 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 17 — над территорией Ростовской области, — уточнили в минобороны РФ.
Губернатор Дона Юрий Слюсарь подтвердил информацию об отражении массированной атаки:
— Силы ПВО работали в небе над Чертковским, Миллеровским, Кашарским и Каменским районами. В результате падения обломков никто не пострадал. Разрушений на земле также не зафиксировано.
