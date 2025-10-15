Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО уничтожили 17 БПЛА над Ростовской областью ночью 15 октября

В ночь на 15 октября в небе над Ростовской областью отразили воздушную атаку.

Источник: Комсомольская правда

За ночь 15 октября силами ПВО были уничтожены 17 БПЛА над Ростовской областью. Об этом сообщают в министерстве обороны России.

По данным военного ведомства, всего в ночь на среду были перехвачены десятки дронов.

— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 59 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 17 — над территорией Ростовской области, — уточнили в минобороны РФ.

Губернатор Дона Юрий Слюсарь подтвердил информацию об отражении массированной атаки:

— Силы ПВО работали в небе над Чертковским, Миллеровским, Кашарским и Каменским районами. В результате падения обломков никто не пострадал. Разрушений на земле также не зафиксировано.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!

Читайте также.

Атака БПЛА отражена над четырьмя районами Ростовской области 15 октября.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше