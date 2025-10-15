Аллу Пугачёву хотят проверить на связь с иностранными спецслужбами

Общественник выразил глубокое разочарование по поводу отсутствия реакции правоохранительных органов. Он отметил, что в стране существуют все необходимые законы — Уголовный кодекс и Конституция, — но, по его мнению, отсутствует политическая воля для действий. Глава ФПБК провел резкую параллель: он подчеркнул, что если бы любой рядовой гражданин публично поддержал Джохара Дудаева, его бы немедленно арестовали, но для Пугачёвой, из-за ее «особого статуса», эти правила, очевидно, не работают.