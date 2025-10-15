Ричмонд
В Омске кондукторы останутся в транспорте из-за нехватки терминалов

В Омске пока не все автобусы и электротранспорт оснащены системой безналичной оплаты.

Источник: Om1 Омск

В департаменте транспорта в комментарии для Om1 Омск рассказали, что полный отказ от услуг кондукторов в Омске пока не планируется. Это связано с тем, что не все транспортные средства оснащены бесконтактной системой оплаты за проезд.

Напомним, ранее директор департамента транспорта Вадим Кормилец рассказал, что в ведомстве не ставят задачу принудительного вымещения работы кондуктора. Их количество сокращается естественным образом — люди сами уходят из профессии.

На сегодняшний день в АО «ПП-8» работают 184 кондуктора, а в МП «Электрический транспорт» — 266 человек, из которых 178 обслуживают троллейбусы, а 88 — трамваи.

В департаменте отметили, что в будущем возможно увеличение количества транспорта с безналичной оплатой, что может повлиять на сокращение роли кондукторов. Однако на данный момент они остаются важной частью обслуживания пассажиров.