На заправках в Новосибирске образовалась очередь за бензином

На новосибирских заправках образовалась очередь за топливом.
На одной из заправок «Газпромнефть» образовалась огромная очередь из машин. А на одной из соседних заправок «Топаз» и вовсе закончился бензин. Водителям рекомендуется заранее уточнять наличие топлива на других заправках или выбирать альтернативные маршруты.
За последние дни рынок пережил несколько волн стремительного роста цен. Даже на крупных станциях, таких как «Татнефть», цена на популярный бензин АИ-95 достигла отметки в 70 рублей за литр.
Ранее Om1 Новосибирск сообщал, что в Новосибирской области независимые автозаправочные станции прекратили розничную продажу бензина марок АИ-92 и АИ-95 из-за истощения запасов, вызванного топливным кризисом, достигшим региона к середине октября.