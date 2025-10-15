На заправках в Новосибирске образовалась очередь за бензином

На одной из заправок «Газпромнефть» образовалась огромная очередь из машин. А на одной из соседних заправок «Топаз» и вовсе закончился бензин. Водителям рекомендуется заранее уточнять наличие топлива на других заправках или выбирать альтернативные маршруты.