Сальдо: Зеленский лишил мэра Одессы гражданства ради доходов от контрабанды

Причиной лишения гражданства Украины мэра Одессы Геннадия Труханова является стремление президента страны Владимира Зеленского установить полный контроль над финансовыми потоками города, включая доходы от контрабанды. Об этом во вторник, 14 октября, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

— Труханов же пытался лавировать, заигрывал с неонацистами, шел на уступки, сдавал интересы одесситов — и все равно не вписался в террористическую организацию «Украинское государство». Некоторых история ничему не учит, — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

14 октября Владимир Зеленский лишил гражданства Геннадия Труханова. Это означает автоматическое прекращение его полномочий. По данным СМИ, украинского паспорта также лишились экс-депутат Верховной рады Олег Царев и артист балета из Херсона Сергей Полунин.

Позже СБУ подтвердила информацию о лишении гражданства Труханова и продемонстрировала фото его российского паспорта, который по-прежнему действителен. В частности, загранпаспорт России Труханову выдали в 2015 в году, и документ еще действует.

