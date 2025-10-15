Ученые обнаружили новый для Беловежской пущи вид гриба

Удивительную находку сотрудники научного отдела нацпарка сделали во время полевых исследований. Ученые обратили внимание, что элафомицес шиповатый (Elaphomyces muricatus) — подземный сумчатый гриб, который внешне напоминает трюфель.
«Гриб произрастает под землей на глубине от 2 до 20 см, что делает его поиски довольно сложными. Однако лесные обитатели находят эти грибы по запаху и охотно поедают, оставляя возможность заметить выкопанные наружу плодовые тела, чудом уцелевшие после таких трапез», — заметили в научном отделе.
Для человека элафомицес шиповатый несъедобен. Растет он преимущественно в прибрежных дубравах и смешанных лесах, где образует микоризу с различными видами лиственных деревьев.