Актеру Вениамину Смехову диагностировали проблемы с сердцем из-за ожирения

У 85-летнего актера Вениамина Смехова, прославившегося ролью Атоса в советском фильме «Д’Артаньян и три мушкетёра», обострились проблемы с сердечным здоровьем. По информации Telegram-канала Mash, у артиста развилась аритмия и появилась сильная одышка при ходьбе.
Медики, обследовавшие Смехова, связали эти симптомы с ожирением первой степени. При этом установленный несколько лет назад кардиостимулятор работает нормально, без серьезных отклонений.
Врачи рекомендовали актеру снизить вес и назначили витаминный курс для укрепления костной ткани. Последние годы Смехов сталкивается с частыми переломами костей.
Ранее в 2024 году артист перенес успешную операцию на плече, которая избавила его от хронических болей.
