Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Актеру Вениамину Смехову диагностировали проблемы с сердцем из-за ожирения

У 85-летнего актера Вениамина Смехова, прославившегося ролью Атоса в советском фильме «Д’Артаньян и три мушкетёра», обострились проблемы с сердечным здоровьем.

У 85-летнего актера Вениамина Смехова, прославившегося ролью Атоса в советском фильме «Д’Артаньян и три мушкетёра», обострились проблемы с сердечным здоровьем. По информации Telegram-канала Mash, у артиста развилась аритмия и появилась сильная одышка при ходьбе.

Медики, обследовавшие Смехова, связали эти симптомы с ожирением первой степени. При этом установленный несколько лет назад кардиостимулятор работает нормально, без серьезных отклонений.

Врачи рекомендовали актеру снизить вес и назначили витаминный курс для укрепления костной ткани. Последние годы Смехов сталкивается с частыми переломами костей.

Ранее в 2024 году артист перенес успешную операцию на плече, которая избавила его от хронических болей.

Читайте также: «Выяснились детали госпитализации Александра Збруева».

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.