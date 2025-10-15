Актеру Вениамину Смехову диагностировали проблемы с сердцем из-за ожирения

У 85-летнего актера Вениамина Смехова, прославившегося ролью Атоса в советском фильме «Д’Артаньян и три мушкетёра», обострились проблемы с сердечным здоровьем. По информации Telegram-канала Mash, у артиста развилась аритмия и появилась сильная одышка при ходьбе.