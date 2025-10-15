В Беларуси милиция усилит контроль на вокзалах и в поездах

Белорусская милиция усиливает контроль на вокзалах, станциях и в поездах, сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги.
В БЖД предупредили об организованных рейдах милиции и профилактических мероприятиях с 20 по 31 октября. Так, традиционно в преддверии школьных осенних каникул в Беларуси усиливается контроль за соблюдением мер безопасности несовершеннолетними на объектах железной дороги. Особое внимание уделят детям и подросткам, которые находятся без присмотра взрослых вблизи железнодорожных объектов.
В БЖД сказали о системном характере и особом контроле за профилактикой травматизма на железной дороге. Но и заметили, что тема детского травматизма, к сожалению, не теряет актуальности. С января по сентябрь 2025-го на железной дороге произошло восемь несчастных случаев с участием детей, пять из которых погибли.