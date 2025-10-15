В Беларуси милиция усилит контроль на вокзалах и в поездах

В БЖД сказали о системном характере и особом контроле за профилактикой травматизма на железной дороге. Но и заметили, что тема детского травматизма, к сожалению, не теряет актуальности. С января по сентябрь 2025-го на железной дороге произошло восемь несчастных случаев с участием детей, пять из которых погибли.