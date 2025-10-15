В Качугском районе ввели ограничения для большегрузов на время ледостава

В Качугском районе ввели ограничения движения для большегрузов на время ледостава. Примерно до 1 ноября 2025 года на двух переправах через реку Лена нельзя будет проехать автомобилям грузоподъемностью более пяти тонн. Об.
этом сообщается в телеграм-канале дирекции автодорог.
— Ограничение действует на участках дорог «Верхоленск — Магдан» и «Жигалово — Казачинское», — прокомментировали в пресс-службе дирекции.
Из-за внезапного похолодания возникли временные неудобства. Минусовые температуры угрожают целостности понтонных мостов и сказываются на безопасности дорожного движения. На подъездах к переправам установлены информационные дорожные знаки.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Приангарье начали дешеветь машины с пробегом.