В Качугском районе ввели ограничения для большегрузов на время ледостава

Временные неудобства продлятся примерно до 1 ноября 2025 года.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Качугском районе ввели ограничения движения для большегрузов на время ледостава. Примерно до 1 ноября 2025 года на двух переправах через реку Лена нельзя будет проехать автомобилям грузоподъемностью более пяти тонн. Об.

этом сообщается в телеграм-канале дирекции автодорог.

— Ограничение действует на участках дорог «Верхоленск — Магдан» и «Жигалово — Казачинское», — прокомментировали в пресс-службе дирекции.

Из-за внезапного похолодания возникли временные неудобства. Минусовые температуры угрожают целостности понтонных мостов и сказываются на безопасности дорожного движения. На подъездах к переправам установлены информационные дорожные знаки.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Приангарье начали дешеветь машины с пробегом.