В Госдуме поддержали внесение поправок в закон об ОМС: что может измениться

Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал палате парламента принять законопроект об изменениях в закон об обязательном медицинском страховании (ОМС). Об этом сообщил глава комитета Сергей Леонов.
Речь идет о поправках, согласно которым полис ОМС можно будет выдавать только тем трудовым мигрантам, которые имеют пятилетний страховой стаж. На сегодняшний день приезжим необходимо иметь только трехлетний стаж. Леонов считает предложенные изменения одним из важнейших элементов донастройки миграционной политики России.
Кроме того, депутат обратил внимание на поправки, которые дают главам регионов право исключать из системы ОМС страховые организации, а также передавать их полномочия территориальным фондам.
«Подобная возможность станет дополнительным стимулом для действующих страховых компаний лучше исполнять свои обязательства перед застрахованными гражданами», — приводит РИА Новости слова парламентария.
Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила обязать неработающих трудоспособных граждан самостоятельно оплачивать взносы за ОМС. По ее оценке, годовая сумма подобных взносов может достигать 45 тысяч рублей.