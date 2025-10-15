В Госдуме поддержали внесение поправок в закон об ОМС: что может измениться

Речь идет о поправках, согласно которым полис ОМС можно будет выдавать только тем трудовым мигрантам, которые имеют пятилетний страховой стаж. На сегодняшний день приезжим необходимо иметь только трехлетний стаж. Леонов считает предложенные изменения одним из важнейших элементов донастройки миграционной политики России.