Глава Минтранса рассказал, как относится к идее о запрете алкоголя в транспорте

Минтранс РФ с осторожностью относится к идее о запрете алкоголя в транспорте. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин.

Никитин считает, что в этом вопросе нужно опираться на мнение Минздрава.

«Нужно аккуратно прорабатывать эту позицию, потому что есть традиции в том числе. Садиться в самолёт пьяными точно нельзя, мы об этом давно все знаем и говорим. Но если человек немножко выпьет вина, которое приобретет в самолете или в вагоне-ресторане поезда, то я не вижу в этом проблем», — сказал Никитин для telegram-канала журналиста Александра Юнашева. По словам министра, в этом вопросе нужно опираться на мнение Минздрава.

Общественная палата России выступила с инициативой о полном запрете продажи и потребления алкогольных напитков в поездах, самолетах и на круизных лайнерах. Данное предложение в настоящее время обсуждается депутатами Государственной думы.

