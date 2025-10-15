На Димитровском мосту Новосибирска запустили все полосы для движения транспорта

Работы проводились поочерёдно на каждой полосе, чтобы минимизировать неудобства для водителей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Максим Кудрявцев.
В ходе ремонта была обновлена проезжая часть и тротуар правой полосы, выполнена гидроизоляция и новое асфальтобетонное покрытие, восстановлены гранитные парапеты и перила, а также смонтировано барьерное ограждение. Нанесена разметка для движения с правого на левый берег, и мост готов к зимнему сезону.
Кроме того, продолжаются работы на других мостовых сооружениях города. В настоящее время ведутся работы сразу на шести объектах, из которых четыре планируется сдать в этом году: мосты через Иню и 2-ю Ельцовку, а также путепроводы на улицах Фрунзе и Добролюбова. Завершение ремонта моста через реку Тулу на улице Петухова запланировано на следующий год.
Ранее «Сиб.фм» писал, что в Новосибирской области отремонтировали мост через реку Орда.