На Димитровском мосту Новосибирска запустили все полосы для движения транспорта

Кроме того, продолжаются работы на других мостовых сооружениях города. В настоящее время ведутся работы сразу на шести объектах, из которых четыре планируется сдать в этом году: мосты через Иню и 2-ю Ельцовку, а также путепроводы на улицах Фрунзе и Добролюбова. Завершение ремонта моста через реку Тулу на улице Петухова запланировано на следующий год.