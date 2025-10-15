Извержение вулкана Левотоби произошло в Индонезии

Вулкан находится в провинции Восточная Нуса-Тенггара, его извержение произошло в ночь на среду и длилось в течение девяти минут. За два часа до этого вулканический пепел из Левотоби также выстрелил на девять километров в небо. В результате власти подняли систему оповещения до самого высокого уровня.