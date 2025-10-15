Ричмонд
Извержение вулкана Левотоби произошло в Индонезии

Вулкан Левотоби стрелял в небо вулканическим пеплом на 10 километров.

В Индонезии произошло извержение вулкана Левотоби, он стрелял в небо вулканическим пеплом на 10 километров. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на вулканическое агентство страны.

Вулкан находится в провинции Восточная Нуса-Тенггара, его извержение произошло в ночь на среду и длилось в течение девяти минут. За два часа до этого вулканический пепел из Левотоби также выстрелил на девять километров в небо. В результате власти подняли систему оповещения до самого высокого уровня.

До этого вулкан извергался в августе и в июле, что вызвало перебои в рейсах на остров Бали и в обратном направлении. Сейчас правительство закрыло аэропорт Франсискуса Ксаверия Седа до четверга, сообщил оператор аэропорта в соцсетях.

Между тем, японские власти представили первый детальный план эвакуации миллионов жителей на случай пробуждения спящего вулкана Фудзи, который не проявлял активности более трех столетий. По новому документу, извержение может случиться в любой момент, что требует немедленных подготовительных мер, сообщало издание South China Morning Post (SCMP).