В Британии женщина до смерти затрясла 3-месячную дочь

Суд присяжных признал женщину виновной в убийстве маленький дочери.

Суд присяжных в Великобритании признал виновной 24-летнюю Назли Мертока в убийстве 3-месячной дочери, которую она затрясла до смерти, пишет The Sun.

Как установила экспертиза, ребенок погиб от черепно-мозговой травмы.

«Мертока совершила ужасное преступление против собственного ребёнка. В довершение всего она наговорила экстренным службам всякого, чтобы снять с себя ответственность. Хотя жизнь Кайлани оборвалась из-за этого чудовищного насилия, у неё были родственники, которые любили её и заботились о ней», — заявил на суде детектив-инспектор Джон Марриотт.

По словам женщины, она держала ребенка на руках, как вдруг он потерял сознание. Она позвонила в экстренные службы и сообщила, что у ее дочери не бьется сердце.

Однако судебно-медицинский эксперт отметил, что травмы Кайлани могла получить только в результате сильного сотрясения.

Судья вынесет приговор женщине 15 декабря.

