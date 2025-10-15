В Британии женщина до смерти затрясла 3-месячную дочь

«Мертока совершила ужасное преступление против собственного ребёнка. В довершение всего она наговорила экстренным службам всякого, чтобы снять с себя ответственность. Хотя жизнь Кайлани оборвалась из-за этого чудовищного насилия, у неё были родственники, которые любили её и заботились о ней», — заявил на суде детектив-инспектор Джон Марриотт.