На Украине сообщили об аварийных отключениях света ещё в двух областях

Отключения электроснабжения наблюдаются в Полтавской и Кировоградской областях.

Источник: Аргументы и факты

Электроснабжение было аварийно отключено в Полтавской и Кировоградской областях Украины, сообщили украинские СМИ.

Ранее такой же режим начал действовать в Днепропетровской области. Перед этим глава местной военной администрации Сергей Лысак написал, что в регионе повреждена энергетическая инфраструктура.

«Аварийные отключения света ввели также в Полтавской и Кировоградской областях», — говорится в сообщении киевского интернет-издания «Страна.ua».

Напомним, 14 октября Минэнерго Украины проинформировало, что экстренные отключения электроснабжения затронули семь регионов страны. Среди них оказались Сумская, Харьковская, Полтавская и Днепропетровская области. Кроме того, отключения частично вводились в Кировоградской, Киевской и Черкасской областях.