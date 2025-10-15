На Украине сообщили об аварийных отключениях света ещё в двух областях

Напомним, 14 октября Минэнерго Украины проинформировало, что экстренные отключения электроснабжения затронули семь регионов страны. Среди них оказались Сумская, Харьковская, Полтавская и Днепропетровская области. Кроме того, отключения частично вводились в Кировоградской, Киевской и Черкасской областях.