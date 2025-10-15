Хабиров посетил подвергшееся атакам БПЛА предприятие в Салавате

Сегодня, 15 октября, глава Башкирии Радий Хабиров в ходе рабочей поездки в Салават посетил площадку «Газпром нефтехим Салават». Как сообщил руководитель региона, предприятие, несмотря на несколько террористических атак с использованием беспилотников, продолжает работать в штатном режиме, а последствия инцидентов сотрудникам удалось оперативно устранить.
Хабиров провел встречу с руководителем предприятия Евгением Семенько, в ходе которой обсудили вопросы антитеррористической защищенности и дальнейшего развития нефтехимического комплекса.
Глава республики отметил, что впереди у предприятия большие планы, включая строительство уникального, единственного в России производства суперабсорбирующих полимеров, которые применяются при изготовлении гигиенической продукции. Эта инициатива уже включена федеральным правительством в перечень приоритетных инвестпроектов.
