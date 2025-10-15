Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабиров посетил подвергшееся атакам БПЛА предприятие в Салавате

Глава Башкирии отправился с рабочей поездкой в Салават.

Источник: Аккаунт Радия Хабирова в соцсетях

Сегодня, 15 октября, глава Башкирии Радий Хабиров в ходе рабочей поездки в Салават посетил площадку «Газпром нефтехим Салават». Как сообщил руководитель региона, предприятие, несмотря на несколько террористических атак с использованием беспилотников, продолжает работать в штатном режиме, а последствия инцидентов сотрудникам удалось оперативно устранить.

Хабиров провел встречу с руководителем предприятия Евгением Семенько, в ходе которой обсудили вопросы антитеррористической защищенности и дальнейшего развития нефтехимического комплекса.

Глава республики отметил, что впереди у предприятия большие планы, включая строительство уникального, единственного в России производства суперабсорбирующих полимеров, которые применяются при изготовлении гигиенической продукции. Эта инициатива уже включена федеральным правительством в перечень приоритетных инвестпроектов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше