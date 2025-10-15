Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске четырех иностранцев лишили приобретенного гражданства РФ

Четверо проживающих в Красноярском крае иностранцев лишены российских паспортов за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Об этом сообщил Telegram-канал регионального главка МВД России.

По данным полиции, один из злоумышленников, получивший российское гражданство в 2005 году, привлекался к ответственности за убийство. Еще двое жителей региона были осуждены за преступления против половой неприкосновенности. Четвертый утратил российский паспорт за нарушение миграционного законодательства.

«В настоящее время у данных лиц полицейскими изъяты паспорта граждан РФ. После отбытия назначенного наказания каждый из осужденных будет обязан покинуть территорию страны», — рассказали в ведомстве, добавив, что в случае неисполнения данного предписания они будут выдворены.