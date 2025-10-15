В Красноярске четырех иностранцев лишили приобретенного гражданства РФ

По данным полиции, один из злоумышленников, получивший российское гражданство в 2005 году, привлекался к ответственности за убийство. Еще двое жителей региона были осуждены за преступления против половой неприкосновенности. Четвертый утратил российский паспорт за нарушение миграционного законодательства.