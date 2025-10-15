Виталий Хоценко посетил омские промышленные предприятия ОЗТМ и НПЦ «Промтех»

ОЗТМ специализируется на разработке и выпуске оборудования для ремонта железнодорожного подвижного состава и производит более 1200 наименований продукции. Губернатор осмотрел цеха, а также встретился с коллективом. Основу команды составляют выпускники Омского государственного университета путей сообщения, а часть сотрудников трудится здесь с момента основания завода.