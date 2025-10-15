Ричмонд
Виталий Хоценко посетил омские промышленные предприятия ОЗТМ и НПЦ «Промтех»

Особое внимание Виталий Хоценко уделил социальной ответственности предприятий.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел рабочую поездку на два ключевых промышленных предприятия региона — Омский завод современных технологий машиностроения (ОЗТМ) и научно-производственный центр «Промтех». В ходе визита он осмотрел производственные мощности, пообщался с сотрудниками и предложил расширить участие компаний в социальных инициативах.

ОЗТМ специализируется на разработке и выпуске оборудования для ремонта железнодорожного подвижного состава и производит более 1200 наименований продукции. Губернатор осмотрел цеха, а также встретился с коллективом. Основу команды составляют выпускники Омского государственного университета путей сообщения, а часть сотрудников трудится здесь с момента основания завода.

Фото: Сергей Мельников.

Особое внимание Виталий Хоценко уделил социальной ответственности предприятия: на ОЗТМ сохраняют рабочие места за сотрудниками, участвующими в СВО, оказывают помощь их семьям.

Фото: Сергей Мельников.

Затем глава региона посетил научно-производственный центр «Промтех», который выпускает измерительные приборы, тестовое и навигационное оборудование. Предприятия наращивают объемы производства и обеспечивают работникам достойную заработную плату. Виталий Хоценко предложил производственникам присоединиться к региональной кадровой программе по трудоустройству ветеранов и участников СВО. Инициатива получила поддержку со стороны обеих компаний.