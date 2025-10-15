Ричмонд
Около 2,5 тысячи грузовиков скопилось на границе Казахстана и России

На границе Казахстана с Россией образовалась очередь из примерно 2,5 тысячи грузовиков из-за ужесточения таможенного контроля товаров, подпадающих под антироссийские санкции. Об этом в среду, 15 октября, сообщает «Лента.ру».

Затруднения возникли в середине сентября, когда казахстанские таможенники начали тщательно проверять грузы с электроникой, дронами и продукцией западных брендов. Ситуацию усугубило закрытие пунктов пропуска на китайско-казахстанской границе во время национальных праздников Китая.

Представители логистических компаний отмечают, что задержки перевозок достигают от трех до пяти дней. Это вынуждает транспортные компании повышать тарифы и искать альтернативные маршруты через российско-китайскую границу.

На границе Казахстана с Китаем также скопилось около 10 тысяч фур. Власти обеих стран ведут переговоры о расширении квот на грузоперевозки, чтобы разгрузить транспортные потоки, передает издание.

Ранее новая система пересечения внешних границ Европейского союза для граждан третьих стран начала работу, из-за чего на пунктах пропуска Шенгенской зоны могут появляться очереди.