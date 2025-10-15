О призыве главы польского МИД, который усиливает напряженность в Европе, рассказало британское интернет-издание The Independent, пишет «Лента.ру». Европейские журналисты сообщили о выступлении главы дипломатического ведомства Польши в британском парламенте. Сикорский продемонстрировал участникам собрания дрон-камикадзе иранского производства, сбитый на Украине, в качестве доказательства российской агрессии. Он заявил, что Европа должна как можно оперативнее создать систему защиты от беспилотников на своем восточном фланге.
Министр добавил, что отказ от наращивания оборонного и военного потенциала в настоящее время является безответственным шагом. Он акцентировал внимание на том, что Россия способна, «к сожалению», проникнуть глубоко в Европу.
В The Independent отметили, что заявление Сикорского об угрозе со стороны России было сделано после того, как американский президент Дональд Трамп предостерег Кремль от затягивания конфликта на Украине.