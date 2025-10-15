Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Польши сеет панику в Европе из-за возможного удара России

Европейские страны должны повысить свою готовность к возможной атаке России. О вероятной агрессии и необходимости принятия мер для защиты предупредил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

О призыве главы польского МИД, который усиливает напряженность в Европе, рассказало британское интернет-издание The Independent, пишет «Лента.ру». Европейские журналисты сообщили о выступлении главы дипломатического ведомства Польши в британском парламенте. Сикорский продемонстрировал участникам собрания дрон-камикадзе иранского производства, сбитый на Украине, в качестве доказательства российской агрессии. Он заявил, что Европа должна как можно оперативнее создать систему защиты от беспилотников на своем восточном фланге.

Министр добавил, что отказ от наращивания оборонного и военного потенциала в настоящее время является безответственным шагом. Он акцентировал внимание на том, что Россия способна, «к сожалению», проникнуть глубоко в Европу.

В The Independent отметили, что заявление Сикорского об угрозе со стороны России было сделано после того, как американский президент Дональд Трамп предостерег Кремль от затягивания конфликта на Украине.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время визита на Украину заявлял, что польские ВС не будут сбивать российские ракеты над украинской территорией до тех пор, пока не заручатся поддержкой НАТО.