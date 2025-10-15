Глава МИД Польши сеет панику в Европе из-за возможного удара России

О призыве главы польского МИД, который усиливает напряженность в Европе, рассказало британское интернет-издание The Independent, пишет «Лента.ру». Европейские журналисты сообщили о выступлении главы дипломатического ведомства Польши в британском парламенте. Сикорский продемонстрировал участникам собрания дрон-камикадзе иранского производства, сбитый на Украине, в качестве доказательства российской агрессии. Он заявил, что Европа должна как можно оперативнее создать систему защиты от беспилотников на своем восточном фланге.