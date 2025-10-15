Ричмонд
Депутат Кудайберген Бексултанов обеспокоен детскими матами

Депутат Мажилиса Парламента Казахстана Кудайберген Бексултанов 15 октября 2025 года на пленарном заседании палаты поднял проблему детского воспитания, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: pexels

Особенное недовольство у депутата вызывают детские маты.

Если мы сами пропагандируем хамство, низменность, пошлость через фильмы… И так у нас в соцсетях все это кишит, а мы еще ставим такие фильмы. Есть ли бюджетное финансирование на эти фильмы? Если да, то это вообще катастрофа. Обеспокоенность по этому поводу выразил даже глава государства. Малые дети едва ли не с пеленок сквернословят, не следят за своей речью. Раньше такого не было. Что нужно сделать?

спросил Бексултанов

По словам министра внутренних дел Ержана Саденова, эти вопросы охвачены обсуждаемым сегодня в Мажилисе законопроектом «О профилактике правонарушений».

Нужно работать в этом направлении, вести воспитательную работу, не ограничиваться работой правоохранительных органов и Министерства культуры, это вопрос в целом всего общества. У нас есть инструменты, мы со своей стороны будем принимать все усилия, вводим штрафы. Здесь нужна системная работа.

ответил министр