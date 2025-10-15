В Иркутской области пройдет образовательная программа «СВОе дело»

Бесплатная образовательная программа «СВОе дело» для участников спецоперации и членов их семей будет проходить с 20 по 24 октября в Иркутске по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в центре «Мой бизнес» Иркутской области — фонде поддержки и развития предпринимательства.
«СВОе дело» — это интенсивный пятидневный курс, который поможет участникам систематизировать знания о предпринимательстве и сделать первые шаги в открытии своего бизнеса. Программа включает разные темы — от освоения базовых принципов его ведения и разработки конкурентоспособной идеи до подготовки инвестиционного плана и изучения мер государственной поддержки. Участники получат практические навыки продвижения в digital-пространстве и познакомятся с реальными кейсами успешных предпринимателей. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте.
«Мы понимаем, насколько важна поддержка для тех, кто защищал нашу страну. Программа “СВОе дело” — это возможность помочь участникам СВО и их семьям начать новый этап в жизни, получив все необходимые знания и инструменты для открытия бизнеса», — отметила директор центра «Мой бизнес» Диляра Окладникова.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.