В Иркутской области пройдет образовательная программа «СВОе дело»

«СВОе дело» — это интенсивный пятидневный курс, который поможет участникам систематизировать знания о предпринимательстве и сделать первые шаги в открытии своего бизнеса. Программа включает разные темы — от освоения базовых принципов его ведения и разработки конкурентоспособной идеи до подготовки инвестиционного плана и изучения мер государственной поддержки. Участники получат практические навыки продвижения в digital-пространстве и познакомятся с реальными кейсами успешных предпринимателей. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте.