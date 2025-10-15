Ричмонд
Семьи участников СВО не будут платить пошлину за пенсию по потере кормильца

Госдума приняла закон, освобождающий семьи участников СВО от уплаты госпошлины при подаче иска о пенсии по потере кормильца.

Источник: Аргументы и факты

Государственная Дума на пленарном заседании во втором и третьем чтениях приняла закон, который освобождает родственников участников спецоперации от уплаты госпошлины при подаче иска в суд о назначении пенсии по потере кормильца.

В частности, освобождение от уплаты госпошлины распространяется на членов семей героев, принимавших участие в СВО, а также на родных тех, кто исполнял боевые задачи по защите государственной границы РФ, отражению вооружённого вторжения на российскую территорию или действовал в приграничных субъектах Российской Федерации, прилегающих к районам проведения СВО.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, работа по этому направлению продолжается и является одним из приоритетных направлений для депутатов.

«Мы должны со своей стороны постараться сделать все, чтобы ни в чем не нуждались наши солдаты и офицеры, заботой были окружены их семьи», — подчеркнул он.

Закон вступит в силу с момента его официального опубликования.

Ранее сообщалось, что с момента открытия Единого центра поддержки на Береговом проезде участники СВО и их семьи получили более 400 тысяч услуг.