Семьи участников СВО не будут платить пошлину за пенсию по потере кормильца

В частности, освобождение от уплаты госпошлины распространяется на членов семей героев, принимавших участие в СВО, а также на родных тех, кто исполнял боевые задачи по защите государственной границы РФ, отражению вооружённого вторжения на российскую территорию или действовал в приграничных субъектах Российской Федерации, прилегающих к районам проведения СВО.