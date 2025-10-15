Новые муралы появились на улицах Владивостока

«Это совсем не про вандализм пустыми надписями. Граффити — искусство очень разностороннее, и благодаря этим картинам можно действительно говорить с молодежью, развивать их намеренность и понимание культуры. Развивать тематику родного города и края. В своих работах мы постарались сделать так, подобрать такие эскизы и цвета, чтобы они откликались у людей, чтобы у каждого возникали ассоциации о том, в каком прекрасном месте мы все живем», — рассказал Максим Некко, художник объединения TEMULA.