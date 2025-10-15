Новые муралы появились на улицах Владивостока

Новые красочные муралы оживили владивостокские улицы — художники творческого объединения TEMULA поработали над созданием ярких композиций. Три из них появились на подпорных стенах автомобильных мостов в разных районах города.
Например, под мостом «Дружбы Тояма — Приморье» одну из стен теперь украшают мчащиеся в морскую даль разноцветные парусники и белокрылые чайки. На стенах под надземным переездом на улице Олега Кошевого притаились крупные приморские хищники: тигр и леопард, которые смотрят друг на друга. Расцвёл новыми красками и штаб «Молодежь Приморья» на улице Аксаковской. Так, на фасаде здания изобразили портрет Владимира Арсеньева, тигра, леопарда, крупную бабочку, лису как один из символов острова Русский и представителей уникальной приморской флоры: кедры и лотосы.
«Это совсем не про вандализм пустыми надписями. Граффити — искусство очень разностороннее, и благодаря этим картинам можно действительно говорить с молодежью, развивать их намеренность и понимание культуры. Развивать тематику родного города и края. В своих работах мы постарались сделать так, подобрать такие эскизы и цвета, чтобы они откликались у людей, чтобы у каждого возникали ассоциации о том, в каком прекрасном месте мы все живем», — рассказал Максим Некко, художник объединения TEMULA.
Специалисты администрации Владивостока рассказали, что всего на конкурс было подано 16 заявок. Художники могли творить в рамках нескольких тематик, среди которых были и «Герои нашей страны и города», «80-летие со Дня Победы в Великой Отечественной войне», «165-летие города Владивостока», «Герои и подвиги на страницах газет».