Атлет из Иркутска Дмитрий «ХадаХан» Гудков едва не покинул шоу «Титаны»

Состязания четвертого этапа прошли в индивидуальном зачете: на этот раз искусственный интеллект подготовил для участников испытание, связанное с надуванием гигантских шаров. Атлеты должны были как можно быстрее наполнить свой шар воздухом при помощи насоса, чтобы он разорвался. Спортсмены, показавшие худшие результаты, по традиции приняли участие в испытании на выбывание. И если наш земляк, футболист Федор Кудряшов, прошел в следующий этап проекта, то другой участник из Приангарья — Дмитрий «ХадаХан» Гудков — оказался в числе 24 атлетов, принявших участие в дополнительном раунде из-за того, что завершил испытание последним из своей группы.