Атлет из Иркутска Дмитрий «ХадаХан» Гудков едва не покинул шоу «Титаны»

ИРКУТСК, 15 октября, IrkutskMedia. В воскресенье вышла четвертая серия нового сезона спортивного шоу «Титаны» (16+). Сильнейшие спортсмены страны снова вступили в схватку с искусственным интеллектом за денежный приз и звание самого сильного человека страны.
Состязания четвертого этапа прошли в индивидуальном зачете: на этот раз искусственный интеллект подготовил для участников испытание, связанное с надуванием гигантских шаров. Атлеты должны были как можно быстрее наполнить свой шар воздухом при помощи насоса, чтобы он разорвался. Спортсмены, показавшие худшие результаты, по традиции приняли участие в испытании на выбывание. И если наш земляк, футболист Федор Кудряшов, прошел в следующий этап проекта, то другой участник из Приангарья — Дмитрий «ХадаХан» Гудков — оказался в числе 24 атлетов, принявших участие в дополнительном раунде из-за того, что завершил испытание последним из своей группы.
Состязанием на выбывание стало многостороннее перетягивание каната. В поединке участвовали три или четыре атлета, разделенные по весовым категориям. Им предстояло как можно быстрее выбросить за периметр арены пять бочек одного цвета. Спортсмен, не успевший выбросить свои «тяжести», признавался проигравшим и покидал шоу.
Иркутянин попал на «допы» в команду с рекордсменом России по прыжкам на батуте Алексеем Яшанькиным, трехкратным чемпионом Европы по сумо Владимиром Чайкой и абсолютным рекордсменом мира по многоповторным подтягиваниям с дополнительным весом Баатаром Басхамджиевым. В этом испытании атлету из Иркутской области улыбнулась удача: он первым из своей четверки вытолкнул красные бочки за ограждение, тем самым обеспечив себе попадание в следующий этап спортивного шоу.
«Я съел очень много каши, я очень сильный для этих бочек. Я победил и закружился в танце орла!» — сказал после окончания состязания Дмитрий Гудков.