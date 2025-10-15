СМИ: Усольцевы собирались на тренинг с йогой, но резко передумали и ушли в тайгу

Семья Усольцевых, пропавшая более двух недель назад, изначально планировала поездку на тренинг с йогой и медитациями, но внезапно изменила планы и ушла в тайгу Красноярского края. Об этом сообщает Ura.ru.
Знакомые семьи рассказали, что муж быстро составил маршрут для похода, а для дочери приобрели специальное детское снаряжение. При этом их друзья предположили, что Усольцев мог забыть важные вещи, необходимые для выживания.
Россияне сначала направились в поселок и, не дожидаясь экскурсионной группы, отправились к Минской петле — изгибу реки Мина, протекающей между заросшими хвойными скалами, несмотря на угрозу снегопада.
После похода жена планировала поездку в Ташкент в конце октября, но должна была отправиться туда одна, без супруга и дочери, передает издание.
Семья отправилась в поход 28 сентября, однако вскоре перестала выходить на связь. Следственный комитет считает основной версией несчастный случай, шансы найти их живыми крайне малы.
Член поискового отряда «Лизы Алерт» Наталья Мерецкая рассказала, что добровольцы нашли на снегу след ребенка. Что еще известно о пропаже и поисках туристов — в материале «Вечерней Москвы».